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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جوتيرش» يعلن موقفه من اتفاق الرياض بشأن باليمن والملف الليبي

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:18 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
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اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه يتوجب على الدول التي تعيش صراعات الالتفات إلى جائحة كورونا وتركيز جهودها في هذا المجال.

وقال جوتيريش، في مقابلة مع قناة "العربية" اليوم السبت، "مناشدتي لكافة الدول التي تعيش صراعات أن تتفهم أن لدينا عدوا واحدا هو فيروس كورونا، وعلينا أن نوقف كافة الصراعات الأخرى ونركز جهودنا على محاربته".

وفي سياق آخر، أكد جوتيرش أنه أيد اتفاق الرياض المتعلّق باليمن، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات حول اليمن جارية وقد وصلت "لمراحل متقدمة"، وأعرب عن التزامهم الكامل بالتوصل لصورة فعالة مع أطراف الصراع (في اليمن)، وهناك مفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، ونأمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في اليمن.

وفي الملف الليبي، دعا الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن تسليح أطراف الصراع وإرسال المرتزقة إلى الأراضي الليبية، وتابع "حان الوقت لكافة الجهات الفاعلة في ليبيا أن تعترف أنه لابد لنا أن ندفع تجاه عملية ليبية لتحقيق السلام والامتناع عن تسليح الأطراف المختلفة وجلب المرتزقة، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع المعقد أصلًا".

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