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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية: إيران تواصل محاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:07 ص
روحاني
روحاني
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ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، أن النظام الإيراني يواصل محاولاته لزعزعة أمن واستقرار المنطقة في الوقت الـذي تستديم فيه جهود المملكة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكتبت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم السبت التي جاءت بعنوان (الحوثي.. ومنهجية إرهاب إيران)، أن قوات الـتحالـف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمّدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، كما تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأوضحت أن النظام الإيراني يهدد استقرار المنطقة عن طريق دعم أذرعه في لبنان واليمن وبقية الدول العربية الـتي تتمركز هـذه الميليشيات علـى أراضيها، وترتكب الانتهاكات والاعتداءات الخارجة عن القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

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