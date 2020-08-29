«إيبارشية سيدني» تجمع تبرعات لمتضرري كورونا في مصر وانفجار بيروت

أعلنت لجنة الأوصياء المسؤولة عن إيبارشية سيدني وتوابعها برعاية الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد، والنائب البابوي للإيبارشية، عن جمع تبرعات بجميع كنائس الإيبارشية خلال القداس الإلهي صباح غد الأحد 30 أغسطس، على أن يخصص لإغاثة المتضررين من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، وجزء منها سيوجه لصالح المتضررين من الانفجارات التي ضربت ميناء بيروت في لبنان.وأوضحت اللجنة، في بيان، أن جميع التبرعات المخصصة لمصر سترسل مباشرة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والجزء المخصص للبنان سوف يرسل عن طريق قيادات الكنيسة اللبنانية بولاية نيو ساوث ويلز.