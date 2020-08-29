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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: ملتزمون بصرف منحة الـ1.5 مليون دينار للعائدين من النزوح

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:25 م
لاجئين في العراق
لاجئين في العراق
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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم السبت، أنها ملتزمة بصرف منحة المليون و500 ألف دينار للعائدين من النزوح، مشيرةً إلى المباشرة بالعمل على تأهيل 300 دار متضرر جراء العمليات العسكرية و"الإرهابية" في محافظة الأنبار.

وقال مدير دائرة الفروع في الوزارة الهجرة العرقية، علي عباس جهاكير، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "حالات العودة ارتفعت وتيرتها في بداية العام الحالي"، موضحًا أن "جائحة كورونا أثرت بشكل كبير في حالات عودة النازحين إلى سكنهم الأصلي لعدة أسباب، على اعتبار أن بعض المحافظات اتخذت إجراءات وقائية عالية، وستشهد الأيام المقبلة عودة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية".

وفي السياق ذاته، أشار جهاكير، إلى "عودة 100 أسرة ضمن مشروع التأهيل في محافظة نينوى من مخيمات السلامية إلى مناطقها".

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