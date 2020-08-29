حظك اليوم.. برج العذراء السبت 29 أغسطس 2020



عاطفيًا: يوم غني جدًا عاطفيًا، وتبدو ضعيفًا أمام الشريك، وتترك أثرًا لدى الجميع.



صحيًا: من المفيد بين وقت وآخر تخصيص يوم للتنزه في الطبيعة أو على شاطئ البحر.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك فى اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: تستعيد الحرية في التصرّف والقدرة على المناورة، وتحل قضايا مالية أو تخوض مفاوضات مع مؤسسة أو مرجع كبير.