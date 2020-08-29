حظك اليوم.. برج الحمل السبت 29 أغسطس 2020



عاطفيًا: العتاب هو غسيل القلوب، ويستحسن أن تكشف أوراقك على الطاولة لإيجاد الحلول.



صحيًا: التلاعب بأعصابك لا يفيدك، حاول وضع حد لذلك قبل فوات الأوان.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك فى اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على كل مشاريعك، ويتحدث عن مراوغة أو مشاعر مزيفة يبديها أحدهم.