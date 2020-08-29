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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

شخص مجهول الهوية ينتحل صفة رهبان الدير

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:17 ص
دير مارمينا بمريوط
دير مارمينا بمريوط
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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حذر دير مارمينا بمريوط؛ من شخص مجهول الهوية ينتحل صفة رهبان الدير.

وقال الأنبا كيرلس آفامينا أسقف ورئيس دير مارمينا بصحراء مريوط، إن هذا الشخص يقوم بالاتصال بالكنائس ويعرض تقديم خدمات مثل إيجاد وظائف أو إرسال تبرعات عينية؛ ثم يطلب تحويل مبالغ مالية بدعوى تغطية هذه النفقات؛ ويستخدم في ذلك بعض أسماء رهبان الدير.

وطالب أسقف ورئيس دير مارمينا بصحراء مريوط من الجميع الحذر من هذا الشخص حتى لا يقع أحد ضحية لأفعاله الرديئة.

جدير بالذكر، أنه قامت عدد من الأديرة القبطية خلال الفترة الماضية بتحذير الأقباط من أشخاص ينتحلون صفة رهبان لجمع التبرعات.

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