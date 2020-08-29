«كوتس» يشيد برئيس الوزراء اليابانى بسبب استعدادات طوكيو

أشاد جون كوتس المسؤول الأولمبي البارز، برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم السبت، على دوره في استعداد طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2020 التي تأجلت للعام المقبل، وقال إنه شخصيًا شعر بخيبة أمل لرؤية آبي يضطر لتقديم استقالته.وأعلن آبي، أطول رئيس للوزراء بقاء في سدة الحكم بالبلاد، استقالته أمس الجمعة لأسباب صحية، حسبما أفادت وكالة أنباء «يونيهاب».ويرأس الأسترالي كوتس لجنة التنسيق، التابعة للجنة الأولمبية الدولية، لألعاب طوكيو 2020 والتي تأجلت حتى 2021 بسبب جائحة «كوفيد-19».وقال كوتس في بيان: «هذه أخبار مخيبة للآمال من الناحيتين المهنية والشخصية، مع التزام حكومته الراسخ، كان استعداد اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو لاستضافة الألعاب الأولمبية استثنائيًا للغاية».وأضاف: «اليابان كانت مستعدة لكن بسبب كوفيد-19 نتطلع الآن للعام المقبل، دعمه كان هائلًا».وتلقى آبي أيضًا إشادة اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة.