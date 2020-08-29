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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«محور المحمودية».. أبرز المعلومات عن أكبر مشروع قومى فى الإسكندرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:50 ص
محور المحمودية
محور المحمودية
هبه عويضه
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ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح محور المحمودية، أحد أهم المشروعات التي تقام على محافظة الإسكندرية، حيث إنه من المقرر افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع الضخم صباح السبت، حيث يعد المشروع القومي، نقلة حضارية وشريان مروري هام لمحافظة الإسكندرية.

• تحويل مستنقع مخلفات إلى محور تنموي

يُعد محور المحمودية «شريان الأمل» هو حلم لأهالي الإسكندرية، حيث تم تحويل ترعة المحمودية والمنطقة المحيطة بها من مستنقع للمخلفات والقمامة ومصدر للأوبئة إلى شريان مروري هام ومحور تنموي، بطول 21 كيلو مترًا، بدءً من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقًا حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77، بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

• 4 أحياء تستفاد من المشروع

يخدم مشروع محور المحمودية 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية ومستوى اجتماعي متوسط، وهى: أحياء المنتزه أول، وشرق ووسط وغرب الإسكندرية، بالإضافة إلى خدمة باقي الأحياء من خلال المحاور الرئيسية والفرعية وربطها بمحور المحمودية الجديد، كما تم استثمار الأرض المكتسبة من تغطية ترعة المحمودية في عمل مشروعات إسكان متعدد المستويات على طول المحور، وكذلك نقل المرافق العامة من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي.

بالإضافة إلى عمل 14 نقطة تنموية لخدمة الأهالي تشمل دور عبادة وساحات شعبية ونقاط أمنية ومرورية وحماية مدنية ومراكز تجارية ومحطات لوسائل النقل العام، كما يضم المحور نحو 14 مسجدًا جديدا تصل مساحة كل مسجد فيها إلى ما يزيد عن 1000 متر، وتضم المساجد قاعات للعزاء والأفراح، كما يوجد بكل منها مصعدين لكبار السن ودورات مياه حديثة.

• توفير 40 ألف فرصة عمل

استطاع مشروع شريان الأمل توفير حوالي 15 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة بإجمالي حوالي 40 ألف فرصة عمل بالمشروع، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروع محور المحمودية تحت اسم شريان الأمل، وبدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ المشروع محور المحمودية منذ فبراير 2018.

• 25 محور عرضي

يتخلل مشروع شريان الأمل 25 محور عرضي لربط المحور بالأحياء الداخلية، للخروج من أزمة المدينة المرورية، ويأتي عرض المحور ما بين 80 و120 مترًا، ويسع المحور الجديد من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، مع تخصيص حارة لأتوبيسات النقل العام، فضلًا عن تخصيص سيارات الأوتوبيس الكهربائي للعمل على المحور.

• 14 كوبري تتزين بأسماء الشهداء

شهد المشروع إقامة عدد من كباري المشاه وعددها 14 كوبري، بطول محور المحمودية، حيث أطلق عليها أسماء شهداء الجيش والشرطة، ليكون لكل كوبري أسمًا من أسماء شهداء الوطن، كما يتضمن المشروع تنفيذ 5 كباري جديدة بالقطاع المغطى أحدهم بمنطقة أبوسليمان وآخرين بمنطقتي أنطونيادس والمطار لربط المحور على طريق القباري السريع وكذلك كوبري بشاير الخير (أ) وبشاير الخير (ب) لربط محور المحمودية على محور الدائرى الساحلي، و6 كباري سيارات للدوران للاتجاه الآخر.

• البحيرات الصناعية

يتضمن المشروع المنطقة الاستثمارية التي تقع بمنطقة سموحة، ويتضمن إنشاء 3 بحيرات صناعية بعمق مياه 2.40 سم، كما صممت لتستوعب منسوب مياه أعلى في فصل الشتاء بمنسوب زيادة 75 سم، وتنقسم البحيرات إلى بحيرة 1 على مساحة 14 ألف متر مسطح وهى بحيرة مخصصة للمواطنين بالمجان، بالإضافة إلى بحيرة 2 و3 بداخل المنطقة الاستثمارية، وتتضمن 128 وحدة تجارية بمختلف المساحات.

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