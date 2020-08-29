إسرائيل عرضت مساعدتها على حماس فى محاربة كورونا

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن إسرائيل عرضت على حركة "حماس" المساعدة في محاربة فيروس كورونا في غزة مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ.وحسبما أفادت القناة الـ13 للتلفزيون الإسرائيلي، فإن "حماس" قلقة إزاء تفشي الفيروس في القطاع، ولن تتمكن من احتوائه من دون مساعدة من الخارج.وأضاف التقرير أن إسرائيل أبلغت "حماس" عبر الوسطاء بأنها مستعدة لتقديم كل المساعدات اللازمة مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.يذكر أن البالونات الحارقة تسببت خلال الأسابيع الأخيرة بحرائق عديدة داخل إسرائيل، حيث سجلت السلطات الإسرائيلية 24 حريقا في جنوب البلاد خلال يوم الجمعة لوحده.