تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا فى الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إنها سجلت 9 حالات إصابة مؤكدة جديدة وهو نفس العدد الذي تم تسجيله اليوم السابق، وكانت كل الحالات وافدة من الخارج.وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" اليوم الثالث عشر على التوالي الذي لم تسجل فيه إصابات جديدة منقولة محليا.وقالت اللجنة إنه تم تسجيل عشر حالات إصابة دون ظهور أعراض عليها يوم الجمعة مقابل 16 حالة قبل يوم.وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 85022 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.