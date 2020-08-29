الأرجنتين تمدد قيود الحد من تفشى كورونا حتى 20 سبتمبر

مددت الأرجنتين القيود الرامية إلى الحد من تفشي كورونا حتى 20 سبتمبر، وحذر الرئيس ألبرتو فرنانديز من أن الوباء أصبح الآن ينتشر "في الدولة بأكملها".وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال فرنانديز في رسالة فيديو، إن العدوى كانت مركزة في السابق على منطقة العاصمة بوينس ايرس، إلا أن الأقاليم الـ18 أصبحت حاليًا مناطق عدوى مجتمعية مستمرة.وأكدت الحكومة ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 392 ألفا وتسع حالات، وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 8271 وفاة.وسيتم الإبقاء على قيود متنوعة، إلا أن فرنانديز أعلن أنه سيتم السماح بتجمع ما يصل إلى 10 أشخاص في الأماكن المفتوحة مع الالتزام بإجراءات السلامةوتخضع الأرجنتين لقيود للحد من تفشي فيروس كورونا منذ أواخر مارس.وحذر فرنانديز: "إذا تراخينا.. لا يوجد نظام صحي يستطيع تحمل الضغط".