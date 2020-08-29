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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصر الأمير طاز يحتضن العرض المسرحى «عن العشاق»

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:02 ص
قصر الأمير طاز
قصر الأمير طاز
نضال ممدوح
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يستقبل قصر الأمير طاز٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ بالسيدة زينب٬ في الثامنة من مساء الخميس المقبل٬ العرض المسرحي "عن العشاق" من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي٬ بالتعاون مع مركز الهناجر للفنون.

العرض مقتبس عن كتاب "طوق الحمامة في الألفة والألاف" لابن حزم الأندلسي٬ فكرة وإخراج هاني عفيفي٬ دراماتورج كريم عرفة. مع مُختارات من أغُنيات كوكب الشرق أم كلثوم وإرتجالات حٌرة لعازفي فرقة بيت العود العربي.

قدم العرض المسرحي "عن العشاق" لأول مرة في يوليو 2013 وأعيد عرضها أكثر من مرة في أعوام 2014 ــ 2015 ــ 2016. وتقدمه فرقة استوديو مسرح مركز الإبداع الفني ورشة المخرج خالد جلال.

العرض من بطولة: حمزة العيلي في دور ابن حزم الأندلسي٬ أحمد زكريا٬ سارة عادل٬ سارة هريدي. تمثيل وعزف وغناء ماهر محمود إسماعيل٬ ونجوى حمدي.
عن العشاق
عن العشاق

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