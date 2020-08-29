ترامب: المحتجون فى واشنطن «بلطجية»

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذين احتجوا في واشنطن، بأنهم «بلطجية»، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وجاء وصف ترامب للمحتجين أثناء إلقائه خطاب قبول ترشيحه للانتخابات الرئاسية في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.وقال ترامب مخاطبًا مؤيديه في نيو هامبشاير: «لم يكونوا متظاهرين ودودين، بل كانوا بلطجية».وقبل الرئيس الأمريكي رسميًا ترشيح الحزب الجمهوري ليبدأ بذلك العد التنازلي لإحدى أكثر الانتخابات صعوبة في تاريخ الولايات المتحدة.ويدخل ترامب هذه المنافسة متأخرًا في استطلاعات الرأي عن منافسه الديمقراطي جو بايدن متأثرًا بتعامله مع كورونا وما خلفه من أزمات اقتصادية واجتماعية.وأظهرت بيانات مؤسسة «نيلسن»، أن عدد مشاهدي خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مؤتمر الجمهوريين كان أقل من عدد مشاهدي خطاب منافسه في الانتخابات جو بايدن.وأشارت البيانات إلى أن عدد مشاهدي خطاب ترامب بلغ 23.8 مليون شخص، تابعوه عبر 13 قناة تلفزيونية.ولا تشمل هذه الأرقام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع أخرى على الإنترنت.