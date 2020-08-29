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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل 5824 إصابة و552 وفاة جديدة بكورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:04 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 5824 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و552 حالة وفاة، خلال اليوم الأخير.

وحسب الوزارة، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 585 ألفًا و738 حالة حتى يوم الجمعة، وحصيلة الضحايا إلى 63146 شخصًا.

وتشير السلطات المكسيكية إلى أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا قد يكون أعلى من الحصيلة المسجلة.

جدير بالذكر، أن المكسيك سجلت ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسابع أكبر حصيلة للإصابات، حسب جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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