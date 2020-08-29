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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشاعر الإماراتى محمد البريكى بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:41 ص
محمد البريكي
محمد البريكي
نضال ممدوح
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يحل مدير بيت الشعر بإمارة الشارقة٬ الشاعر محمد عبدالله البريكي٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة مبادرة "كل يوم شاعر" والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ويبث "أونلاين" عبر صفحة المجلس الرسمية بـ"يوتيوب". حيث يقدم قصيدة شعرية بعنوان: "لسان الماء".

يشار إلي أن "البريكي" سبق وصدر له الدواوين الشعرية: بيت آيل للسقوط٬ بدأت مع البحر٬ همس الخلود، سكون العاصفة، ساحة رقص٬ زايد.

بالإضافة إلى عدة كتب نقدية منها: على الطاولة٬ الشارقة غواية الحب الأبدي٬ بيوت الشعر.. مشاهد وإضاءات والعديد من الكتب التي أعدها ضمن إصدارات بيت الشعر في الشارقة.

وترجمت بعض قصائده الشعرية إلى عدة لغات منها الفرنسية والإسبانية، وترجمتها الشاعرة والمترجمة المغربية عزيزة رحموني، والمترجمة التونسية هاجر كافي والمترجمة المصرية الدكتورة منار حسن فتح الباب.

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