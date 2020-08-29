الأردن.. توقيف عريس أقام وليمة غداء لأكثر من 150 شخصا

أعلن محافظ مدينة البلقاء الأردنية نايف الهدايات، عن توقيف عريس لإقامته وليمة غداء لأكثر من 150 شخصًا، في منطقة تابعة للمحافظة.وقال «الهدايات»، إن إجراءات فورية ستتخذ لتشديد التعامل مع ظاهرة التجمعات وإقامة الحفلات والمناسبات المخالفة، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من تفشي فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة أنباء «بترا».وكان وزير الداخلية سلامة حماد طلب سابقًا من الحكام الإداريين اتخاذ أشد الإجراءات اللازمة بحق منظمي الحفلات والتجمعات الكبيرة في المناسبات الاجتماعية، وبأعداد تتجاوز العشرين شخصًا، وتوقيفهم إداريًا لمدة 14 يومًا، وعدم تكفيلهم أيًا كانت الأسباب والمبررات.