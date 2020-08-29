مصطفى قمر يُحيى ختام مهرجان الصيف الدولى.. الليلة

يستقبل المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية٬ في التاسعة من مساء اليوم السبت٬ حفل ختام فعاليات مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر ــ دورة محمود رضا٬ بحفل فني غنائي يحييه النجم مصطفي قمر.هذا ويتضمن الحفل باقة مختارة من أجمل ما قدم "قمر" عبر مسيرته الفنية الحافلة٬ نذكر منها: السود عيونه٬ بسلم عليك٬ الليلة دوب٬ عرف ليه٬ عينيك وحشاني٬ نسيتني خلاص٬ نفس الإحساس٬ ناوي٬ قفلت السكة، نفس السيناريو٬ ضحكت ليا٬ باب موارب٬ تقدر تفرح٬ يابو خد جميل٬ زينة٬ نامت المدينة٬ أهل الغرام، كان ليه يوم حبيب٬ وغيرها".ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.