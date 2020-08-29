رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمان فنزويلا: انكماش الاقتصاد بنحو 33 بالمئة

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:20 ص
الاقتصاد فنزويلا
الاقتصاد فنزويلا
وكالات
طباعة
قالت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا،إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 32.8 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع النائب خوسيه جويرا هذا الانكماش إلى انخفاض إنتاج النفط وإلى تأثيرات وباء فيروس كورونا.

وانكمش الاقتصاد بنسبة 90 بالمئة منذ تولي الرئيس نيكولاس مادورو السلطة في عام 2013، وفقًا للجمعية.

وواجهت الدولة الغنية بالنفط أزمة اقتصادية هائلة، بما في ذلك التضخم المفرط ونقص السلع الأساسية، مما أدى إلى فرار حوالي 5 ملايين من مواطنيها إلى الخارج ونادرا ما ينشر البنك المركزي الفنزويلي بيانات اقتصادية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل الحالة الصحية لـ منال سلامة بعد انقلاب سيارتها

انفراد| كيف حصل الأجير محمد ناصر على الجنسية التركية؟.. «الباز» يجيب

«الري»: استمرار عدم التوافق في مفاوضات سد النهضة

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

الصور

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

الأكثر قراءة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

نجم لوكوموتيف الروسى فى طريقه إلى الدورى الإيطالى

أغنى 5 رجال في العالم.. كورونا يضيف مليارات لهؤلاء (فيديو جراف)

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

قصر الأمير طاز يحتضن العرض المسرحى «عن العشاق»

الشاعر الإماراتى محمد البريكى بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

عرض فيلم «إمبارح» بنادى السينما المستقلة.. الليلة

أكاديمية الفنون تهدي «القومي للمسرح» نسخًا من مناقشات رسائل الماجستير