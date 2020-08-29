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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بوتين» يؤكد اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية فى بيلاروس

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:17 ص
بوتين
بوتين
وكالات
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، والتي أثارت احتجاجات في أعقاب إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية جديدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، قال «بوتين»، في تصريحات له: «ننطلق من أن الانتخابات في بيلاروس قد نجحت».

وكان الرئيس الروسي قد بعث ببرقية تهنئة لـ«لوكاشينكو» بعد إعلان فوزه في الانتخابات يوم 9 أغسطس الجاري.

وحسب اللجنة المركزية للانتخابات، حصل «لوكاشينكو»، الذي يترأس البلاد منذ عام 1994، على 80% من الأصوات، بينما حصلت منافسته سفيتلانا تيخانوفسكايا على 10%.

وتشهد بيلاروس منذ إعلان أول نتائج مساء 9 أغسطس احتجاجات للمعارضة، التي لم تعترف بفوز «لوكاشينكو».

وعلى خلفية الاحتجاجات، أعلن العديد من الدول الغربية عن عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي قالت إنها «لم تكن حرة ولا نزيهة»، وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بيلاروس.

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