عرض فيلم «إمبارح» بنادى السينما المستقلة.. الليلة

ضمن فعاليات نادى السينما المستقلة٬ يعرض في الثامنة من مساء اليوم السبت٬ بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للسينما المستقلة بالفيس بوك٬ الفيلم الروائى القصير «إمبارح» للمخرج محمود الخواجة، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشة الفيلم٬ للناقد السينمائى سيد محمود.تدور أحداث الفيلم حول أربعة شخصيات في مراحل عمرية مختلفة، والأسباب التي أدت لفشل كلًا منهم، وتقديم العبرة عن طريق الأخطاء التي وقعوا فيها في الحياة، وليس عن طريق قصص النجاح التقليدية للأشخاص المهمين كما هو المعتاد.شارك الفيلم في مهرجان السينما للجميع التي تنظمه دار الأوبرا المصرية، وهو أول مهرجان للأفلام القصيرة التي تم عرضها على الإنترنت، وفاز بالمركز الأول ما بين 28 عملًا من مختلف الجنسيات، بجائزتي لجنة التحكيم كأفضل فيلم، وأفضل ممثلة لبطلته إيناس الفلال.