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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انخفاض عدد مشاهدى خطاب ترامب الانتخابى

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:37 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أظهرت بيانات مؤسسة «نيلسن»، أن عدد مشاهدي خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مؤتمر الجمهوريين كان أقل من عدد مشاهدي خطاب منافسه في الانتخابات جو بايدن.

وحسبما أفادت صحيفة «واشنطن بوست» أشارت البيانات إلى أن عدد مشاهدي خطاب ترامب بلغ 23.8 مليون شخص، تابعوه عبر 13 قناة تلفزيونية.

ولا تشمل هذه الأرقام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع أخرى على الإنترنت.

وكان خطاب الديمقراطي جو بايدن، الذي أعلن فيه قبوله الترشيح لانتخابات الرئاسة، قد جذب 24.6 مليون مشاهد الأسبوع الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن عدد مشاهدي خطاب ترامب انخفض بنسبة 25%، بالمقارنة مع عدد متابعي خطابه قبل 4 سنوات، حين ترشح لانتخابات الرئاسة عن الجمهوريين لمنافسة هيلاري كلينتون.

وبلغ عدد المشاهدين لخطاب ترامب آنذاك 32.2 مليون شخص.

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