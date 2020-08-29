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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الإعلام اليمنى ينتقد تصريحات المبعوث الأممى عقب لقائه مسؤولًا إيرانيًا

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:59 ص
معمر الإرياني
معمر الإرياني
وكالات
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انتقد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، تصريحات للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، أدلى بها عقب لقائه مسؤولًا في الخارجية الإيرانية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال الإرياني: "تابعنا باستغراب تصريحات المبعوث الخاص لليمن بشأن لقائه كبير مساعدي وزير خارجية إيران علي أصغر خاجي، والذي تجاهل الدور التخريبي لإيران في زعزعة أمن واستقرار اليمن وتحويلها منصة لاستهداف دول الجوار وإقلاق أمن المنطقة وتهديد خطوط الملاحة، وما خلفه من خسائر بشرية ومادية".

وأضاف أن، المبعوث الأممي تجاهل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن بشأن فحص حطام أسلحة جرى استخدامها في 4 هجمات إرهابية على السعودية، والمعلومات التي كشفت عنها الدفاع الأمريكية بشأن شحنتي أسلحة إيرانية الصنع استولت عليها في بحر العرب في طريقها إلى الحوثيين.

واعتبر أن "من يرسل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة إلى الحوثيين لاستهداف الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية لا يمكن أن يكون داعية سلام".

وختم بالقول: "من يرعى الإرهاب وينشر الفوضى في المنطقة لا يمكن أن يكون شريكا في بناء مسار للسلام".

وكان المبعوث الأممي، قد أعلن الأربعاء عقده لقاء بنّاء مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، مؤكدا تبادل وجهات النظر حول الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار على مستوى اليمن وخلق جو مناسب لاستئناف العملية السياسية.

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