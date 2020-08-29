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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق سراح شخصية فنزويلية معارضة بارزة من السجن

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:48 ص
إطلاق سراح
إطلاق سراح
وكالات
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أطلقت السلطات الفنزويلية سراح النائب المعارض خوان ريكسنس من السجن بعد قضاء عقوبة السجن لمدة عامين، حسبما قالت شقيقته.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت رافاييلا ريكسنس "إن شقيقها خوان ريكسنس الذي كان أحد أبرز السياسيين المعتقلين، أطلق سراحه إلى الإقامة الجبرية".

واعتقل ريكسنس في أغسطس عام 2018، بعد أيام قليلة من تحليق طائرتين بدون طيار صوب الرئيس نيكولاس مادورو وتم تفجير متفجرات كانتا تحملها خلال عرض عسكري.

واتهمت السلطات ريكسنس بالتورط في الهجوم، الذي لم يسفر عن إصابة مادورو وتم احتجازه في منشأة "هيليكويد" التابعة لجهاز المخابرات.

وقالت رافاييلا ريكسنس: "حتى لو كان أخي ينام اليوم في المنزل وفي فراشه، فإن العديد من الفنزويليين الأبرياء غير قادرين على ذلك. لن نتوقف عن القتال من أجلهم".

ويوجد نحو 380 سجينا سياسيا في فنزويلا، وفقا لمنظمة "فورو بينال" غير الحكومية.

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