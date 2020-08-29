«أسرتى قدمت لى كل الدعم».. الأولى على الثانوية الأزهرية تكشف سر تفوقها

قالت ندا فرحات الأولى على الثانوية الأزهرية الحاصلة على مجموع 100%، إن البعض يرى أن 17 مادة بمختلف المجالات أمر عظيم وصعب، إلا أنها ترى أنها مواد ممتعة، موضحة أنها كانت تدرس مواد دينية وشرعية وأحياء ورياضيات، مشيرة إلى أنها كانت تدرس بشكل مستمر من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، ثم تأتي فترة الدروس، وتعود منها لتنال قسطًا من الراحة، ثم تذاكر مرة أخرى.وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يذاع على قناة «dmc»، أن البعض كان يحاول بث الرعب في قلبها بسبب كورونا وقت الامتحانات، ولكنها تمكنت من اجتياز هذه الأمور، وحققت ما كانت تصبوا إليه، مشيرة إلى أن والدها توفي وهي تبلغ من العمر 4 أشهر، ولعبت والدتها دور الأم والأب، ولم تبخل عليها بأي مجهود من أجل تحقيق ما تحلم به.وتابعت: «أسرتى قدمت كل الدعم المعنوي اللي يخليني أحقق أكبر مجموع عشان أفرحهم».