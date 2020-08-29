رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب الثانوية يؤدون امتحانى الكيمياء والجغرافيا بالدور الثانى.. اليوم

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:15 ص
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
نورهان عبدالرحمن
طباعة
يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبتي العلوم والرياضيات، اليوم السبت، امتحان الدور الثاني في مادة الكيمياء، وطلبة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة أولي)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

موضوعات متعلقة

«أجهزة كمبيوتر وبرامج مشفرة».. أبرز ما عثر عليه الأمن بمخبأ محمود عزت

انفراد| كيف حصل الأجير محمد ناصر على الجنسية التركية؟.. «الباز» يجيب

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

الصور

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

الأكثر قراءة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

موعد أذان المغرب اليوم السبت 29-8-2020

الأسترالى موى ينضم إلى شنجهاى سيبج الصينى من برايتون

نجم لوكوموتيف الروسى فى طريقه إلى الدورى الإيطالى

أغنى 5 رجال في العالم.. كورونا يضيف مليارات لهؤلاء (فيديو جراف)

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

مصطفى قمر يُحيى ختام مهرجان الصيف الدولى.. الليلة

قصر الأمير طاز يحتضن العرض المسرحى «عن العشاق»

الشاعر الإماراتى محمد البريكى بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

عرض فيلم «إمبارح» بنادى السينما المستقلة.. الليلة