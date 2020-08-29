طلاب الثانوية يؤدون امتحانى الكيمياء والجغرافيا بالدور الثانى.. اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبتي العلوم والرياضيات، اليوم السبت، امتحان الدور الثاني في مادة الكيمياء، وطلبة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا.كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة أولي)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.