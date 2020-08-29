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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة «لورا» فى هايتى إلى 31 قتيلًا

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:07 ص
عاصفة لورا
عاصفة لورا
وكالات
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أعلنت السلطات في هايتي، أن حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية «لورا» التي اجتاحت البلاد، الأحد، ارتفعت إلى 31 قتيلًا على الأقل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، قالت إدارة الحماية المدنية في هايتي، إن العاصفة المدمرة خلفت 31 قتيلًا و8 مفقودين و8 جرحى.

أما الأضرار المادية التي خلفتها العاصفة فتركزت في غرب البلاد وجنوبها الشرقي، حيث دمر 243 منزلًا بالكامل، وتضرر أكثر من 2300 مسكن، وغمرت الفيضانات أكثر من 6200 منزل.

وفي البلديات الأكثر تضررًا، تلقت 800 أسرة أفرشة النوم، ومواد لإصلاح منازلها «صفائح معدنية، أخشاب، مسامير»، وحصص طعام، ووجبات ساخنة، بحسب الإدارة العامة في هايتي.

وفي جمهورية الدومينيكان التي تؤلف مع هايتي جزيرة هيسبانيولا، لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء العاصفة.

وبعدما اجتاحت منطقة البحر الكاريبي اشتدت قوة العاصفة «لورا» عندما عبرت خليج المكسيك وأصبحت إعصارًا من الدرجة الرابعة على مقياس «سافير سيمبسون» المؤلف من خمس درجات تصاعدية.

وعلى غرار سائر دول منطقة البحر الكاريبي، تتعرض هايتي كل عام من يونيو إلى نوفمبر، لعواصف وأعاصير غالبًا ما تؤدي إلى سقوط ضحايا ولاسيما في المناطق الفقيرة.

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