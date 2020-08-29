الأسترالى موى ينضم إلى شنجهاى سيبج الصينى من برايتون

أعلن برايتون أند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن لاعب الوسط الأسترالي آرون موي سينضم إلى شنجهاي سيبج الصيني مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.وانضم اللاعب البالغ عمره 29 عاما، الذي شارك في 32 مباراة مع برايتون الموسم الماضي عقب التعاقد معه لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام في يناير الماضي، إلى برايتون في البداية على سبيل الإعارة من هدرسفيلد تاون.وقال جراهام بوتر، مدرب برايتون لموقع النادي على الإنترنت "إنها صفقة جيدة لكافة الأطراف، نملك عددا من اللاعبين الجيدين في هذا المركز لذلك سيرحل آرون بموافقتنا".