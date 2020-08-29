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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الأسترالى موى ينضم إلى شنجهاى سيبج الصينى من برايتون

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:03 ص
آرون موي
آرون موي
وكالات
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أعلن برايتون أند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن لاعب الوسط الأسترالي آرون موي سينضم إلى شنجهاي سيبج الصيني مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.

وانضم اللاعب البالغ عمره 29 عاما، الذي شارك في 32 مباراة مع برايتون الموسم الماضي عقب التعاقد معه لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام في يناير الماضي، إلى برايتون في البداية على سبيل الإعارة من هدرسفيلد تاون.

وقال جراهام بوتر، مدرب برايتون لموقع النادي على الإنترنت "إنها صفقة جيدة لكافة الأطراف، نملك عددا من اللاعبين الجيدين في هذا المركز لذلك سيرحل آرون بموافقتنا".

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