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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نجم لوكوموتيف الروسى فى طريقه إلى الدورى الإيطالى

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:11 ص
أليكسي ميرانتشوك
أليكسي ميرانتشوك
وكالات
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توصل نادي أتلانتا الإيطالي إلى اتفاق نهائي لضم الدولي الروسي أليكسي ميرانتشوك نجم نادي لوكوموتيف موسكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة "Sky Sport Italia" الإيطالية، فإن أتلانتا توصل إلى اتفاق نهائي مع لوكوموتيف على ضم ميرانتشوك البالغ 24 عاما بعقد لمدة 5 سنوات مقابل 14.5 مليون دولار.

وكان لاعب خط الوسط المهاجم قد لفت الانتباه إليه في دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، عندما سجل هدفين في شباك يوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات، هدف في مباراة الذهاب في تورينو وهدف في مباراة الإياب في موسكو(انتهى اللقاءان لصالح يوفنتوس 2-1).

و ميرانتشوك، يمتلك عقدا مع لوكوموتيف حتى يونيو 2021، وسبق لعدة أندية كبيرة في "القارة العجوز" أن أبدت رغبتها في ضمه كناديي يوفنتوس وميلان الإيطاليين وبرشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

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