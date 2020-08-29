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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تيخانوفسكايا: ما يحدث فى بيلاروس يجب أن يبقى شأنا داخليا

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:09 ص
سفيتلانا تيخانوفسكايا
سفيتلانا تيخانوفسكايا
وكالات
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شددت مرشحة المعارضة في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، على أهمية أن تبقى أزمة بلادها "شأنا داخليا" مرحبة بوساطة روسية إذا كانت هناك حاجة للتفاوض مع السلطات.

وقالت تيخانوفسكايا خلال مقابلة مع قناة Sky TG24 الإيطالية، إن "روسيا وبيلاروس دولتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا، نحن جيران ويربطنا التاريخ والعقلية. نعلم أن روسيا تلعب دورا داخل بلادنا كآخرين، لكننا نطالب باحترام سيادتنا".

وأضافت: "ما يحدث الآن في بيلاروس يجب أن يظل شأنا داخليا، إذا احتجنا في يوم من الأيام إلى وسطاء خارجيين للتفاوض مع السلطة، فإن مساعدة روسيا ستكون بالتأكيد موضع ترحيب".

وفي إشارة إلى الاحتجاجات ضد رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، قالت تيخانوفسكايا: "عندما أرى تلك المشاهد، أشعر بالفخر الكبير بالمواطنين الذين وجدوا أخيرًا الشجاعة والقوة الداخلية للنضال من أجل حقوقهم، وكيفية التعبير عن آرائهم والتصويت لمن يريدون. لقد كنا في ظل هذا النظام لمدة 26 عاما، والآن استيقظنا مستعدون لأن نكون أحرارا".

ودعت لوكاشينكو للتنحي عن السطة "إذا كان يحب بلاده، كما يقول دائما".

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