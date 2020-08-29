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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تجدد قيود السفر الدولى والحجر الصحى الإلزامى

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:06 ص
العائدون إلى كندا
العائدون إلى كندا
أ ش أ
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جددت الحكومة الكندية، أوامر الطوارئ التي تفرض قيودًا على السفر الدولي، وتفرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا لأي شخص يدخل البلاد خلال جائحة فيروس كورونا لمدة شهر آخر على الأقل.

وقال وزير السلامة العامة بيل بلير، في تغريدة له، اليوم الجمعة: «تمدد حكومتنا القيود الحالية على السفر الدولي إلى كندا لمدة شهر واحد - حتى 30 سبتمبر 2020 - للحد من دخول وانتشار "كوفيد-19" في مجتمعاتنا».

وأضاف: «سيظل المواطنون الكنديون والمقيمون الدائمون العائدون إلى كندا خاضعين لتدابير الحجر الصحي الصارمة».

وتحظر القيود المستمرة أي سفر غير ضروري أو تقديري إلى كندا من دول أخرى غير الولايات المتحدة، وهذا يشمل أي سفر ترفيهي، مثل الإجازة والسفر الترفيهي، للمواطنين غير الكنديين أو المقيمين الدائمين.

ويطلب من الكنديين الذين يختارون السفر إلى الخارج، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة، عزل أنفسهم عند عودتهم.

ويستمر إعفاء العمال الأساسيين، بما في ذلك المتخصصون في الرعاية الصحية وطواقم شركات الطيران وسائقي الشاحنات التجارية من تدابير الحجر الصحي.

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