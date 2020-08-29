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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شلل الأطفال يعود إلى إفريقيا مجددًا

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:07 ص
شلل الأطفال
شلل الأطفال
وكالات
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عاد شلل الأطفال للظهور مجددا في السودان بعد اختفائه منه لأكثر من عقد حسب الأمم المتحدة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء 25 أغسطس القضاء على المرض في إفريقيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الجمعة 28 أغسطس، إن ما لا يقل عن 13 طفلًا أصيبوا بالشلل في 9 ولايات سودانية منذ ظهور الحالة الأولى في 9 أغسطس.

واكتشف فيروس شلل الأطفال البري من النوع الثاني في عينات أخذت بولاية الخرطوم، الأمر الذي يشير وفق "أوتشا" إلى إمكانية انتشار الفيروس على نطاق واسع في البلاد.

وقد أبلغ عن حالات في إثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد، مما يزيد من مخاطر الانتشار في السودان، وخصوصًا في دارفور بسبب تحركات السكان.

وقال المكتب الأممي إن وزارة الصحة السودانية، تعد بدعم من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، حملة تطعيم واسعة النطاق تشمل 5 ملايين طفل دون سن 5 سنوات، علمًا أن الأمم المتحدة بحاجة إلى 20 مليون دولار لتمويل هذه الحملة.

والثلاثاء، أعلنت روز ليكي رئيسة اللجنة الإفريقية الإقليمية التي تصدر الإفادات الصحية في منظمة الصحة العالمية، أن انتقال فيروس شلل الأطفال البري قد توقف في إفريقيا.

وقالت ماتشيديسو مويتي مديرة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا: "هذه لحظة تاريخية لإفريقيا.. من الآن فصاعدًا، لن يخشى الأطفال المولودون في هذه القارة الإصابة بشلل الأطفال".

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