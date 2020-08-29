أعمال عنف فى السويد بعد حادث إحراق نسخة من القرآن

أعلنت الشرطة السويدية عن اندلاع أعمال عنف واحتجاجات في مدينة مالمو في أعقاب "أعمال معادية للإسلام".وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أضاف المتحدث باسم الشرطة أن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة وأضرموا النار في إطارات السيارات بعد أن أقدم أنصار اليمين المتطرف على إحراق نسخة من القرآن في المدينة.وأكدت الشرطة أنها تعمل على استعادة النظام والسيطرة على الأوضاع، لكنها لم تتمكن من السيطرة على الوضع بعد.وشهدت المدينة مظاهرة لليمينيين المتطرفين بعد منع زعيم حزب "النهج الثابت" اليميني المتطرف الدنماركي راسموس بالودان من اجتماع مع أنصاره في مالمو ومنعه من دخول السويد عند الحدود، حسبما أفادت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية.