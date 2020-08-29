البرازيل تسجل 855 وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 855 حالة وفاة جديدة جراء مرض كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل مجمل عدد حالات الوفاة إلى 119504 حالات.وسجلت البرازيل 43412 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى ثلاثة ملايين و804803 حالات.وتأتي البرازيل في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.