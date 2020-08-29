فضل شاكر يستعد لطرح 3 أغانى جديدة

يضع المطرب اللبناني فضل شاكر حاليًا اللمسات الأخيرة على ثلاث أغاني جديدة ينوي طرحهم الفترة المقبلة عن طريق السينجل، حيث انتهى من تسجيلهم بشكل نهائي، ويواصل عمليات المكساج والهندسة الصوتية عليهم لبدأ طرحهم.والثلاث أغاني يحملون الطابع الدرامي الذي اشتهر به فضل شاكر منذ انطلاقته الفنية، ومن بينهم أغنية باللهجة المصرية، ويتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين أهمهم محمد يونس وعمرو المصري وأحمد زعيم وعمرو الخضري.