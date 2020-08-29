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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوبا تؤكد التزامها بالاستمرار فى تحقيق السلام بالسودان

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:18 ص
توت قلواك
توت قلواك
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أكد مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية ورئيس فريق الوساطة لمفاوضات السلام السودانية، توت قلواك، الاستمرار في تحقيق السلام في كل ربوع السودان.

وقال قلواك، في تصريحات في جوبا، خلال حفل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام في القضايا السياسية لمسار دارفور، إن كل مشاكل السودان يجب أن تُحل داخل البيت الكبير، مضيفًا أن التوقيع بالأحرف الأولى على قضية الترتيبات الأمنية بمسار دارفور والقضايا القومية سيتم.

ودعا حركة تحرير السودان – جناح عبد الواحد نور، إلى الانضمام للسلام، موضحًا أن "الحركة الشعبية لتحرير السودان – جناح عبد العزيز الحلو"، متمسكة بإعلان جوبا لتحقيق السلام الشامل.

من ناحيته، قال عضو فريق الوساطة الدكتور ضيو مطوك، خلال حفل التوقيع، "لم نكن نتخيل أن نصل لهذه المرحلة لتوقيع اتفاق السلام بعد التجارب المريرة في دارفور".

وأضاف: "دارفور بدأت مرحلة جديدة بعد توقيع اليوم، تشهد عودة جميع النازحين واللاجئين لمناطقهم، ونرى فيها الاستقرار والأمن في دارفور".

ووقعت الحكومة السودانية ووفود الحركات المسلحة بمسار دارفور (غرب السودان)، بجوبا، بالأحرف الأولى على ٧ بروتوكولات، شملت قضايا السلطة، والنازحين واللاجئين، والرعاة والمزارعين، والأرض والحواكير (الأراضي المجتمعية والمصطلح مشتق من كلمة حكر أو احتكار)، والعدالة والمساواة والمصالحة، والتعويضات وجبر الضرر، وتقاسم الثروة.

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