رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح طريق دمنهور دسوق عقب وقوع حادث تصادم بالبحيرة

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:25 ص
حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
شهد طريق دمنهور دسوق أمام قرية نفرة بنطاق محافظة البحيرة، محاولات مكثفة لموظفي مجلس المدينة بالتنسيق مع رجال إدارة المرور، لإعادة فتح الطريق أمام السيارات بعد وقوع حادث تصادم 3 سيارات وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارُا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق دمنهور دسوق أمام قرية دفرة، واننقلت على الفور القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري إزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل الحالة الصحية لـ منال سلامة بعد انقلاب سيارتها

«الباز»: روّاد الساحل الشمالي يرتكبون جريمة في حق أنفسهم

بعد إهانته لـ سعد الصغير.. مدحت العدل: أعتذر ولن تتكرر

«الري»: استمرار عدم التوافق في مفاوضات سد النهضة

الصور

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

الأكثر قراءة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

أغنى 5 رجال في العالم.. كورونا يضيف مليارات لهؤلاء (فيديو جراف)

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

أكاديمية الفنون تهدي «القومي للمسرح» نسخًا من مناقشات رسائل الماجستير

«قاهرة من ضباب».. جديد الكاتبة سمية الألفي

«في الرواية انسى إلهام».. حلقة جديدة من «الريجيم الروائي» اليوم

«فركش لما يكش» تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس