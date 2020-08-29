فتح طريق دمنهور دسوق عقب وقوع حادث تصادم بالبحيرة

شهد طريق دمنهور دسوق أمام قرية نفرة بنطاق محافظة البحيرة، محاولات مكثفة لموظفي مجلس المدينة بالتنسيق مع رجال إدارة المرور، لإعادة فتح الطريق أمام السيارات بعد وقوع حادث تصادم 3 سيارات وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارُا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق دمنهور دسوق أمام قرية دفرة، واننقلت على الفور القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري إزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.