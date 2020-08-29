إصابة 11 شخصا فى 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع 3 حوادث تصام منفصلة بنطاق مراكز "وادي النطرون وبدر وإدكو"، بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة - الإسكندرية"، بالكيلو 40 اتجاة القاهرة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين، إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى المركزي بوادي النطرون، وهم كل من: "هالة مجدي سكينة، 39 عامًا، وفاطمة عبدالغني حجاب، 37 عامًا، وأحمد هيثم عبدالله، 10 سنوات، وخالد بسام عبدالغني، 8 سنوات"، وتم عمل الإسعافات الطبيبة اللازم لهم وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة.وكما تلقي مأمور مركز شرطة بدر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قرية عمر الشريف، وأسفر الحادث عن إصابة 3 وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون، وهم كل من:"أحمد السيد أحمد، 24 عامًا، ومحمود أمين فهمي، 23 عامًا، ومحمد عبدالغني عبدالعزيز، 22 عامًا"، وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل بطريق " إدكو - المعدية "، وأسفر الحادث عن اصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفي ادكو المركزى، وهم كل من:"مبروكة أبواليذيد أبوقورة، 54 عامًا، وأحمد سعيد محمود الطرمبات، 23 عامًا، وهدير عزوز حلقها إدكو، 25 عامًا، ومحمد على حسن توتو، 35 عامًا"، وتم عمل الإسعافات الاولية والفحوصات الطبيه اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.