الخارجية الجزائرية: مالى دولة مهمة لنا وكل ما يعنيها يعنينا

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إن "مالي بلد في غاية الأهمية بالنسبة للجزائر، وأن كل ما يعني هذا البلد الجار يعنينا أيضا".وأضاف بوقادوم، في تصريحات للصحفيين في باماكو نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، "لقد قدمت بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون أولا من أجل الإنصات ثم التحادث وتبادل وجهات النظر حول الوضع في مالي حتى يتسنى للشعب المالي أن يعيش في كنف السلم والطمأنينة والوئام".وأشار إلى أن، الجزائر ومالي بلدان جاران يتقاسمان حدودًا طويلة وتجمعهما علاقات تاريخية وعائلية وقبلية وصداقة.وكان الرئيس تبون قد أوفد بوقادوم إلى مالي في زيارة يومًا واحدًا وتأتي في إطار استمرارية العلاقات التاريخية الأخوية والتضامنية التي لطالما كانت قائمة بين الجزائر ومالي، كما تهدف هذه الزيارة إلى التعبير عن الدعم الثابت لشعب مالي الشقيق وتمسك الجزائر الشديد بأمن مالي واستقراره.