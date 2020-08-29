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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يصل لـ 7012

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:16 ص
كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنه تم تسجيل 19 إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد بعد إجراء 383 فحصا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و12 إصابة مؤكدة.

وأكدت الوزارة- في بيان، بثته الإذاعة الموريتانية- أنه تم تسجيل 26 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6 آلاف و407 أشخاص، ووصلت الوفيات 158 وفاة، في حين يتابع 447 علاجهم في المستشفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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