موريتانيا: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يصل لـ 7012
السبت 29/أغسطس/2020 - 12:16 ص
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنه تم تسجيل 19 إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد بعد إجراء 383 فحصا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و12 إصابة مؤكدة.
وأكدت الوزارة- في بيان، بثته الإذاعة الموريتانية- أنه تم تسجيل 26 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6 آلاف و407 أشخاص، ووصلت الوفيات 158 وفاة، في حين يتابع 447 علاجهم في المستشفيات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأكدت الوزارة- في بيان، بثته الإذاعة الموريتانية- أنه تم تسجيل 26 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6 آلاف و407 أشخاص، ووصلت الوفيات 158 وفاة، في حين يتابع 447 علاجهم في المستشفيات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.