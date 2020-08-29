سعر اليورو اليوم السبت 29-8-2020 في البنوك المصرية
السبت 29/أغسطس/2020 - 07:05 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم السبت 29-8-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
عالميًا، كشف آخر مسح أجرته المفوضية الأوروبية أمس الجمعة، ارتفاع المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو خلال شهر أغسطس الجاري وذلك للشهر الرابع على التوالي بعد تراجع قياسي ناجم عن إجراءات العزل العام التي استهدفت إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مارس وأبريل.
وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي والبنك المصري الخليجي، مقابل ارتفاع اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوناني واستقراره في بنك بلوم.
تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.88، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، أما في البنك التجاري الدولي فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86.
وفي بنك السويس سجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.66 جينه وللبيع 18.86، وفي المصرف العربي الدولي فبلغ سعر اليورو للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.93، وفي بنك البركة فسجل للشراء 18.56 جينه وللبيع 18.87، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.62 جينه وللبيع 18.95، كما سجل اليورو في بنك أتش أس بي سي للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.93.
عالميًا، كشف آخر مسح أجرته المفوضية الأوروبية أمس الجمعة، ارتفاع المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو خلال شهر أغسطس الجاري وذلك للشهر الرابع على التوالي بعد تراجع قياسي ناجم عن إجراءات العزل العام التي استهدفت إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مارس وأبريل.
وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي والبنك المصري الخليجي، مقابل ارتفاع اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوناني واستقراره في بنك بلوم.
سعر اليورو اليوم السبت 29-8-2020 في البنوك المصريةووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.88، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، أما في البنك التجاري الدولي فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86.
وفي بنك السويس سجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.66 جينه وللبيع 18.86، وفي المصرف العربي الدولي فبلغ سعر اليورو للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.93، وفي بنك البركة فسجل للشراء 18.56 جينه وللبيع 18.87، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.62 جينه وللبيع 18.95، كما سجل اليورو في بنك أتش أس بي سي للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.93.
أسعار اليورو اليوم
في المقابل ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.81، في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.93، كما سجل بنك مصر إيران التنمية للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.95، أما البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.87.