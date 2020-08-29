سعر اليورو اليوم السبت 29-8-2020 في البنوك المصرية ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.88، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، أما في البنك التجاري الدولي فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86.



وفي بنك السويس سجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.66 جينه وللبيع 18.86، وفي المصرف العربي الدولي فبلغ سعر اليورو للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.93، وفي بنك البركة فسجل للشراء 18.56 جينه وللبيع 18.87، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.62 جينه وللبيع 18.95، كما سجل اليورو في بنك أتش أس بي سي للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.93.

أسعار اليورو اليوم

في المقابل ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.81، في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.93، كما سجل بنك مصر إيران التنمية للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.95، أما البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.87.