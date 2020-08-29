رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 29-8-2020 في البنوك المصرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:05 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
طباعة
يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم السبت 29-8-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

عالميًا، كشف آخر مسح أجرته المفوضية الأوروبية أمس الجمعة، ارتفاع المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو خلال شهر أغسطس الجاري وذلك للشهر الرابع على التوالي بعد تراجع قياسي ناجم عن إجراءات العزل العام التي استهدفت إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مارس وأبريل.

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي والبنك المصري الخليجي، مقابل ارتفاع اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوناني واستقراره في بنك بلوم. 

سعر اليورو اليوم السبت 29-8-2020 في البنوك المصرية

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.88، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86، أما في البنك التجاري الدولي فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.86.

وفي بنك السويس سجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.66 جينه وللبيع 18.86، وفي المصرف العربي الدولي فبلغ سعر اليورو للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.93، وفي بنك البركة فسجل للشراء 18.56 جينه وللبيع 18.87، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.62 جينه وللبيع 18.95، كما سجل اليورو في بنك أتش أس بي سي للشراء 18.64 جنيه وللبيع 18.93.

أسعار اليورو اليوم

في المقابل ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.81، في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.93، كما سجل بنك مصر إيران التنمية للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.95، أما البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.87.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 20 وفاة و223 إصابة جديدة بكورونا

«أجهزة كمبيوتر وبرامج مشفرة».. أبرز ما عثر عليه الأمن بمخبأ محمود عزت

زوج يضرب زوجته حتى الموت في سيوة

بعد إهانته لـ سعد الصغير.. مدحت العدل: أعتذر ولن تتكرر

الصور

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

الأكثر قراءة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

موعد أذان المغرب اليوم السبت 29-8-2020

الأسترالى موى ينضم إلى شنجهاى سيبج الصينى من برايتون

نجم لوكوموتيف الروسى فى طريقه إلى الدورى الإيطالى

أغنى 5 رجال في العالم.. كورونا يضيف مليارات لهؤلاء (فيديو جراف)

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

مصطفى قمر يُحيى ختام مهرجان الصيف الدولى.. الليلة

قصر الأمير طاز يحتضن العرض المسرحى «عن العشاق»

الشاعر الإماراتى محمد البريكى بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

عرض فيلم «إمبارح» بنادى السينما المستقلة.. الليلة