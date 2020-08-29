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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 4 أشخاص أشعلوا النيران فى تاجر فاكهة

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:04 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أشعل 4 أشخاص النار في تاجر فاكهة وخضروات بقرية ميت بدر حلاوة بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية؛ بسبب الخلاف على سعر الفاكهة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سمنود، وتبين إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، بتعرض أحمد عبد العزيز الفلاح، 31 سنة، تاجر فاكهة، للحرق، بعدما سكب عليه 4 أشخاص كمية من المولوتوف، وأشعلوا النار فيه داخل المحل الخاص به.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات أن المتهمين يعملون في تجارة الفاكهة والخضروات بجوار محل المجني عليه، وأن هناك خلافات بين المتهمين والمجنى عليه؛ بسبب قيام المجني عليه ببع الفواكه والخضروات بسعر أقل من المتهمين، مما دفعهم إلى الانتقام منه وإسكاب المولوتوف عليه وحرق المحل الخاص به.

تم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 15848 لسنة 2020، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.

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