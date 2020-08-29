محافظ الوادى الجديد يتفقد معدات وتجهيزات الحماية المدنية بالخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، إدارة الحماية المدنية بالخارجة يرافقه اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة والعميد حسام القرنشاوي مدير إدارة الحماية المدنية.وتفقد، الأقسام المختلفة وما تضمه من سيارات ومعدات متطورة والتي تم تدعيم الإدارة بها لمجابهة الطوارئ المختلفة، مشيدًا بما شاهده من تجارب حية على التعامل مع الحوادث المختلفة بإستخدام الأجهزة الحديثة، وجاهزية فرق الإدارة على مدار الساعة.كما شهد الزملوط، تدشين ٤ سيارات إطفاء ثقيلة حديثة بتكلفة ١٦ مليون جنيه وسيارة الإنقاذ البري والتي تبلغ تكلفتها ٨ مليون جنيه، وغيرها من المعدات بقسم المفرقعات، مؤكدًا على ضرورة الجاهزية التامة لكافة العناصر لمواجهة أي طوارئ بالمحافظة.