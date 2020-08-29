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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد معدات وتجهيزات الحماية المدنية بالخارجة

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:00 ص
جولة محافظ الوادى
جولة محافظ الوادى الجديد
محمد مهدي
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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، إدارة الحماية المدنية بالخارجة يرافقه اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة والعميد حسام القرنشاوي مدير إدارة الحماية المدنية.

وتفقد، الأقسام المختلفة وما تضمه من سيارات ومعدات متطورة والتي تم تدعيم الإدارة بها لمجابهة الطوارئ المختلفة، مشيدًا بما شاهده من تجارب حية على التعامل مع الحوادث المختلفة بإستخدام الأجهزة الحديثة، وجاهزية فرق الإدارة على مدار الساعة.

كما شهد الزملوط، تدشين ٤ سيارات إطفاء ثقيلة حديثة بتكلفة ١٦ مليون جنيه وسيارة الإنقاذ البري والتي تبلغ تكلفتها ٨ مليون جنيه، وغيرها من المعدات بقسم المفرقعات، مؤكدًا على ضرورة الجاهزية التامة لكافة العناصر لمواجهة أي طوارئ بالمحافظة.

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