صلاح عبدالله: تكريمى بمهرجان الإسكندرية من باب جبر الخواطر

أعرب الفنان صلاح عبدالله، عن سعادته لمشاركته وتكريمه من قبل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ36 المقرر إقامتها في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، برئاسة الناقد الأمير أباظة.وأضاف صلاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المساء مع قصواء، مساء الجمعة: "لم أشارك في أي مهرجان سينمائي من قبل، لأني كنت أشعر أننى لم أصل بعد لمرحلة التكريم، وشعرت أن قرار مهرجان الإسكندرية من باب جبر الخواطر".وتابع قائلًا: "شاركت بأعمال في مهرجانات كثيرة لكني كنت أعتذر عن أي تكريم في الأوقات السابقة"، مردفًا: "بعتز جدًا بدوري في مسلسلي الدالي والملك فاروق، وحصلت بعدهما على جوائز كثيرة".كما كشف عن استعداده لتقديم أعمال جديدة من بينها "جمال الحريم" بطولة الفنانة نور، ومسلسل "هجمة مرتدة" للفنان أحمد عز.