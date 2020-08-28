رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

صلاح عبدالله: تكريمى بمهرجان الإسكندرية من باب جبر الخواطر

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:49 م
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
رباب الأهواني
طباعة
أعرب الفنان صلاح عبدالله، عن سعادته لمشاركته وتكريمه من قبل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ36 المقرر إقامتها في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، برئاسة الناقد الأمير أباظة.

وأضاف صلاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المساء مع قصواء، مساء الجمعة: "لم أشارك في أي مهرجان سينمائي من قبل، لأني كنت أشعر أننى لم أصل بعد لمرحلة التكريم، وشعرت أن قرار مهرجان الإسكندرية من باب جبر الخواطر".

وتابع قائلًا: "شاركت بأعمال في مهرجانات كثيرة لكني كنت أعتذر عن أي تكريم في الأوقات السابقة"، مردفًا: "بعتز جدًا بدوري في مسلسلي الدالي والملك فاروق، وحصلت بعدهما على جوائز كثيرة".

كما كشف عن استعداده لتقديم أعمال جديدة من بينها "جمال الحريم" بطولة الفنانة نور، ومسلسل "هجمة مرتدة" للفنان أحمد عز.

موضوعات متعلقة

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

تفاصيل الحالة الصحية لـ منال سلامة بعد انقلاب سيارتها

«الباز» ينفرد بتسجيلات صوتية تفضح الأجير محمد ناصر في «آخر النهار»

زوج يضرب زوجته حتى الموت في سيوة

الصور

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«لهفة المشتاق».. لحظة فتح أبواب مسجد مصطفى محمود (فيديو)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

الأكثر قراءة

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

تعرف على وجهة رمضان صبحي المقبلة

إصابة منال سلامة فى انقلاب سيارة ونقلها إلى المستشفى

تفاصيل اصطياد وحدة «بلاك كوبرا» للإرهابي محمود عزت في 25 دقيقة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

حكايات يوسف شاهين مع طولة اللسان: «تعود أن يشتم ولا يُشتم»

ما هي الكلمة التي طلبت لجنة نوبل تعديلها في خطاب نجيب محفوظ؟

«رفض ظهورها في الإعلام».. كيف تعامل إحسان عبد القدوس مع زوجته؟

نجم الساعة

صلاح الشرنوبى: أغانى المهرجانات «انتكاسة» حدثت بسبب «25 يناير» (حوار)

منوعات

أغنى 5 رجال في العالم.. كورونا يضيف مليارات لهؤلاء (فيديو جراف)

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات معرفة النتيجة عبر بوابة التعليم الفني

مواعيد صرف معاشات سبتمبر 2020

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
د.كريمة الحفناوى
عين حلوان والعمل التطوعى
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «1»
المزيد

الثقافة

أكاديمية الفنون تهدي «القومي للمسرح» نسخًا من مناقشات رسائل الماجستير

«قاهرة من ضباب».. جديد الكاتبة سمية الألفي

«في الرواية انسى إلهام».. حلقة جديدة من «الريجيم الروائي» اليوم

«فركش لما يكش» تختتم عروضها على مسرح القاهرة للعرائس