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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التخطيط»: إنشاء طريق جديد لربط 3 محافظات بـ1.2 مليار جنيه

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:44 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم افتتاح مشروع يربط مدينة أسيوط بطريق القاهرة عبر هضبة أسيوط، منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية قدرها 1.2 مليار جنيه، لافتة إلى أن المشروع بدأ تنفيذه فى مطلع يوليو 2014.

وأوضحت الوزارة وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يتضمن إنشاء طريق بطول 23 كم يربط بين مدينة أسيوط بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى عبر هضبة أسيوط، وسيتم تنفيذ الطريق على 3 أجزاء بهدف ربط الطريق الصحراوى الغربى القاهرة أسيوط بالطريق الزراعى والطريق الصحرواى الشرقى وطريق أسيوط البحر الأحمر، وهو ما سيؤدى لدعم المناطق الصناعية وخدمة النشاط السياحى.

وأشارت الوزارة إلى أن حجم مخصصات المشروع خلال العام المالى الماضى 2019-2020 بلغت 150 مليون جنيه، أنفق منها 148.6 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى، بمعدل إنفاق مالى سنوى بلغ 99%.

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