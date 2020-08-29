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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

صحفى إنجليزى:هذا النادى الأقرب لضم ميسى

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:35 ص
ميسى
ميسى
الشيماء زيدان
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علّق الصحفي الرياضي الإنجليزي آندي هامبسون، على رحيل النجم ليونيل ميسي عن نادي "برشلونة" الإنجليزي بعد 16 عامًا من البطولات وكتابة تاريخه مع البارسا، كاشفًا عن وجهته المقبلة التي حيرت العالم وهل ستكون إنجلترا أم إيطاليا أم فرنسا.

وقال "هامبسون"، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن نادي "مانشستر سيتي" في مقدمة الأندية التي سينتقل إليها ميسي لعلاقته الجيدة بـ"جوارديولا".

وأشار الصحفي الرياضي الإنجليزي، إلى أن انتقال ميسي من نادي برشلونة أمر معقد بسبب بعد الأمور القانونية، ولكن العديد من اللاعبين في نادي "مانشستر سيتي" يتطلعون لانضام ميسي معهم.

وأكمل: "ليس هناك حل للبند المالي والبند الخاص بانتقال ميسي إلى نادٍ آخر حتى الآن، حيث إن مغادرة ميسي لنادي برشلونة ليست بالأمر السهل، بل في غاية الصعوبة".

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