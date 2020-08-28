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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المفتي: تنظيم النسل مشروع.. واستخدام «العزل» مباح

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:31 م
شوقي علام
شوقي علام
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، إن تنظيم النسل أمر مشروع في الإسلام، وكان ذلك ردا على خلاف بين زوجة وزوجها الذي يرفض تحديد النسل، ويقول لها "كل بوء مفتوح ربنا بيرزقه".

وأضاف فضيلة المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة" المذاع عبر "صدى البلد"، أن تنظيم النسل أصبح ضرورة فى الوقت الذي نعيشه، ومن الوسائل الأساسية في علاج قضية الانفجار السكانى، التي هي قضية أمن قومي.

وأردف أنه فى الوقت الحالى يتم استخدام وسائل لـ تنظيم النسل "وسائل منع الحمل" يعرفها الجميع، مؤكدا أنه فى وقت الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانت هناك وسيلة أيضا لتنظيم النسل وهى "العزل" عن الزوجة بإيقاف اللقاء الزوجي قبل خروج الحيوانات المنوية.

ولفت إلى أن إقبال الناس على دار الإفتاء يُقرأ بصفة إيجابية، ويذهب السائل للمكان الآمن الذي تصدر منه الفتاوى للمصريين وغيرهم حول العالم.

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