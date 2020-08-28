سيدة سورية تنتقم ممن هتك عرضها.. استدرجته حتى تم القبض عليه بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سائق توك توك اقتحم شقة سيدة سورية الجنسية وتعدى عليها جنسيا تحت تهديد السلاح.تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بتقديم سيدة سورية بتعرضها لهتك العرض والتعدي الجنسي على يد سائق توك توك بمنطقة أكتوبر ثان.انتقلت علي الفور قوة أمنية بعدما أخبرتهم السيدة بأنها أوهمت الشاب برغبتها في التعرف عليه وحصلت على رقم هاتفه فتم الاتفاق معها على استدراجه لشقته وما أن اتصلت به هاتفيا وحضر للشقة تم ضبطه واقتياده لقسم الشرطة.وأفادت التحريات أن السيدة أثناء دخولها لشقتها وبرفقتها طفلها فوجئت بالمتهم يلاحقها ويدفعها بالقوة داخل الشقة ثم اقتادها للحمام وقام بتجريدها من ملابسها تحت تهديد السلاح وهتك عرضها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.