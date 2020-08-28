غرق طفل في حمام سباحة فندق بالغردقة

لقي طفل مصرعه، إثر غرقه في حمام سباحة بأحد الفنادق بمدينة الغردقة، ويبلغ من العمر خمس سنوات، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر إخطارًا بتعرض طفل في الخامسة من عمره"أ. أ"، للغرق في حمام سباحة بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، وتم نقله لأحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث، وتبين أنه لقي مصرعه غرقًا قبل خروجه من المياه.وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.