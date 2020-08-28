مختار نوح عن القبض على محمود عزت: سقط الوتد الأخير للجماعة الإرهابية

علق الكاتب والمفكر، مختار نوح، على سقوط الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية في قبضة وزارة الداخلية، قائلا: "الوتد وقع بالنسبة للجماعة الإرهابية، فهو كان الوتد النفسي والداعم الأول لهم، وكان يسيطر على نسبة 75% من الجماعة نفسيا".وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار أن جماعة الإخوان الإرهابية تعاني من حالة تشرذم كبير جدا، واختتمت بالقبض على محمود عزت، لافتا إلى أن القيادي الإخواني عاد من غزة بعد بدء الدولة المصرية في هدم الأنفاق، متابعا: "هو لحق نفق 12 إلا خمسة".واستكمل نوح: أن محمود عزت تعرض للخيانة من غزة، وتم الإرشاد عن مكانه، موضحا أن 60 % من الإخوان الذين تم إلقاء القبض عليهم تم الإرشاد عنهم من زملائهم داخل الجماعة.ولفت إلى أن الإخوان الآن يتحدثون عن وجوب إلغاء حكم الإعدام بعد القبض على محمود عزت، قائلا: إنه يجب عليه قول كلمة في الأيام المتبقية له ينقذ بها الشباب الباقين في الجماعة.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.